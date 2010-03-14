Привязать cc биллинг

Требуется привязать биллинг по кредитным картам к сайту. т.е потребуется разобраться в чужом коде - это во-первых, во вторых, после если много доработок и все это вы должны будете сделать, а не так что одно вы делаете, потом у вас пропадает желание и мне приходится искать нового кодера.