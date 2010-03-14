Простой скрипт для клика по активной граф.кнопке!

Тех. задание:

1) есть веб - игра (http://bananawars.ru/?ref=69544) в меню есть Дворец, где есть флеш кнопки(в гостинной)

2) есть флеш графическая кнопка которая каждые 3 часа становитсья активной

3) надо чтоб по заданному времени кликала по этой графической кнопочке

4) использую Оперу 10, можно под ИЕ

Каким образом это можно сделать не в курсе) подскажите,предложите.