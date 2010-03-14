Простой скрипт для клика по активной граф.кнопке!

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка127 просмотров

Тех. задание:

1) есть веб - игра (http://bananawars.ru/?ref=69544) в меню есть Дворец, где есть флеш кнопки(в гостинной)

2) есть флеш графическая кнопка которая каждые 3 часа становитсья активной

3) надо чтоб по заданному времени кликала по этой графической кнопочке

4) использую Оперу 10, можно под ИЕ

Каким образом это можно сделать не в курсе) подскажите,предложите.

15 лет назад
bishopik
Руслан 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

trueW3C
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов(-2)
15 лет назад
$30
1 день
Спасибо за программу на C#. Работа выполнена на отлично. Буду обращаться.
Остались только положительные эмоции. Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

trueW3C
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов(-2)
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Парсинг трекеров

    Нужен человек, разбирающийся (на практике) в парсинге трекеров, готовый дать профессиональную консультацию по вопросу. и, возможно, написать нужный софт. без работ в портфолио по данной тематике прошу не заявки не оставлять ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исправить сайт на DLE

    Для исправления ошибок и внесения изменений на сайт на движке DLE требуется опытный и знающий программист. Знание верстки или знакомый верстальщик важное условие. Портфолио по DLE обязательно. ТЗ прикреплено ...

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Калькулятор цены

    Надо написать на ПХП и Аяксе калькулятор просчета цены для сайта. Пишите свои цены и сроки. Не дерите больших денег Аська: 95 ноль ноль 598

    PHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • API

    $5000

    Есть свежая соц сеть написанная на JAVA (JSP) - мы хотим прикрутить ее к API Facebook - http://wiki.developers.facebook.com/index.php/API Vkontakte - http://userapi.com/?act=doc Проект надо выполнить до 1 мая ...

    Java
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется JS

    Всем привет, Нужен исполнитель, и просто хороший человек, который отлично знает Javascript. Пожалуйста, в сообщении указывайте ваши финансовые ожидания (если на удаленнопостоянку) и обязательно ваше портфолио.

    JavaScript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Повесить дизайн на движок форума

    Добрый день! Ищу человека, который хорошо разбирается в движке какого-то форума... Есть совсем простой дизайн - его надо повесить на движок форума + дополнительно вывести последние топики, из некоторых разделов форума. В ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Задача для программиста друпал

    Требуется программист, чтобы переделать и доделать сайт(исправление ошибок предыдущего программиста, работа над багами, добавление функциональности) Требуются фрилансеры, готовые начать работу уже сейчас :)

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна помощь спеца по wordpress

    $15

    При добавлении поста, у которого дата публикации в будущем (при этом неважно что в поле post_status – publish или future) с помощью wp_insert_post, происходит резкий скачок потребления памяти скриптом. Сейчас приведу дерево вызова функция для ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дополнение к Firefiox

    Нужно дополнение которое при обновлении страницы с открытой таблицей выдает звуковой сигнал если в таблице добавилась новая строка вверху. Цены и сроки.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад