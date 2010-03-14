Сделать сайт он-лайн кредитования WEBmoney

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок204 просмотра

Требуется разработать и запустить проект по экспресс on-line– кредитованию WebMoney.

Пример сайта – lendmoney.ru

Нужна

1 – разработка дизайна

2 – программирование

3 – оптимизация

Желателен опыт подобных работ в части программирования.

Пожалуйста пишите сразу о наличии опыта, возможные сроки и стоимость.

15 лет назад
WebArtOxy
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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