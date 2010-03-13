Поправить меню на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки151 просмотр

Имеется меню на сайте http://oblik-doma.ru/, после того как я попытался его немного подправить оно перестало раскрываться, т.к. я не большой специалист в этом, прошу помощи у Вас, услуги оплачу ЯД. Нужно вернуть его работоспособность и немного подправить или научить меня как это делать, спасибо, жду Ваших предложений.

15 лет назад
MatRUS2
Матвей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Аналог по функционалу thememaker.ru

    Собственно для в рамках нового проекта хочу сделать подобный сервис как тут http://thememaker.ru/ То есть возможность пользователями создавать темы для мобильных телефонов. Может кто то имеет опыт в разработке подобного рода сервиса или имеет ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Граббер "Менеджер книжного магазина"

    $40

    Грабер цен украинских магазинов книг. Чем больше охват по количеству,тем лучше. Для сравнения цен на рынке. Название.Издательство.Цена. Другие мелкие подробности Магазина- ЭТО В эксель,а среднее значение на мой сайт. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Отправка выбранных картинок на другую страничку

    $5

    Логика работы. Существует две странички: Первая (1.php) – с выбором карт и кнопкою сабмит. Вторая (2.php) – Информационная - выбранные карты Первая страница (1.php). Выбираем две ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Простой flash-сайт

    Требуется сделать несложный сайт. Сат будет представлять груупу компаний, занимающуюся стоительством, дизайном интерьеров, согласованием проектов и проектированием. Идея флеш в том, что все четыре раздела будут видны как-бы и отверстий в черном фоне. При ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Система управления для Такси (PHP+Mysql).

    $600

    Необходимо доделать (http://taxi.itslek.ru/) Или сделать заново Систему Управления такси. До этого работали с одним рнр-программистом, но он затянул сроки на месяц и сделал всего 30-40% необходимой работы. Решили отказаться от его услуг ...

    JavaMySQLPHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Новостной сайт

    $330

    Это сайт - дайджест популярной прессы Имеется 3 вида страниц 1. Главная 1. рубрики 2. страницы с материалом макет главной - прикреплен в в формате ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Парсер ex.ua

    Нужен грабер|парсер сайта ex.ua под DLE. Скрипт парсит короткую и полную новости. В короткой фото, описание. В полном проигрыватель и ссылки на закачку. Бюджет и сроки от Вас. Готовое решение приветствуется!

    DLE
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Надо доделать CMS

    Есть готовая CMS. Очень простая, самописная. Сейчас ищу человека, который бы мог ее дальше развивать. Человек нужен только с Украины.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Помощь IPB мпеицалиста

    $50

    Есть парсер собирает сообщения но не парсит бб коды на хтмл теги,подскажите как подключить класс парсинга бб кода и как переменную $data['post'] пропарсить? icq оставляйте в проекте

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад