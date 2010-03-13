Поправить меню на сайте

Имеется меню на сайте http://oblik-doma.ru/, после того как я попытался его немного подправить оно перестало раскрываться, т.к. я не большой специалист в этом, прошу помощи у Вас, услуги оплачу ЯД. Нужно вернуть его работоспособность и немного подправить или научить меня как это делать, спасибо, жду Ваших предложений.