Простой flash-сайт

Требуется сделать несложный сайт. Сат будет представлять груупу компаний, занимающуюся стоительством, дизайном интерьеров, согласованием проектов и проектированием.

Идея флеш в том, что все четыре раздела будут видны как-бы и отверстий в черном фоне. При нажатии на любом из отверстий, оно будет раскрываться (разъезжаться), открывая страницу соответствующего раздела. И при возврате на главную страницу, что логично, съезжаться обратно.

Нужно будет разработать дизайн главной страницы, дизайны 4-х страниц разделов и собрать это все во флеше.

Картинка, поясняющая, что имеется в виду - прилагается