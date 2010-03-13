Собственно для в рамках нового проекта хочу сделать подобный сервис как тут http://thememaker.ru/ То есть возможность пользователями создавать темы для мобильных телефонов. Может кто то имеет опыт в разработке подобного рода сервиса или имеет ...
Простой flash-сайт
Требуется сделать несложный сайт. Сат будет представлять груупу компаний, занимающуюся стоительством, дизайном интерьеров, согласованием проектов и проектированием.
Идея флеш в том, что все четыре раздела будут видны как-бы и отверстий в черном фоне. При нажатии на любом из отверстий, оно будет раскрываться (разъезжаться), открывая страницу соответствующего раздела. И при возврате на главную страницу, что логично, съезжаться обратно.
Нужно будет разработать дизайн главной страницы, дизайны 4-х страниц разделов и собрать это все во флеше.
Картинка, поясняющая, что имеется в виду - прилагается
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $40
Грабер цен украинских магазинов книг. Чем больше охват по количеству,тем лучше. Для сравнения цен на рынке. Название.Издательство.Цена. Другие мелкие подробности Магазина- ЭТО В эксель,а среднее значение на мой сайт. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $5
Логика работы. Существует две странички: Первая (1.php) – с выбором карт и кнопкою сабмит. Вторая (2.php) – Информационная - выбранные карты Первая страница (1.php). Выбираем две ...Завершен15 лет назад
- $600
Необходимо доделать (http://taxi.itslek.ru/) Или сделать заново Систему Управления такси. До этого работали с одним рнр-программистом, но он затянул сроки на месяц и сделал всего 30-40% необходимой работы. Решили отказаться от его услуг ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $330
Это сайт - дайджест популярной прессы Имеется 3 вида страниц 1. Главная 1. рубрики 2. страницы с материалом макет главной - прикреплен в в формате ...Закрыт15 лет назад
Нужен грабер|парсер сайта ex.ua под DLE. Скрипт парсит короткую и полную новости. В короткой фото, описание. В полном проигрыватель и ссылки на закачку. Бюджет и сроки от Вас. Готовое решение приветствуется!Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть готовая CMS. Очень простая, самописная. Сейчас ищу человека, который бы мог ее дальше развивать. Человек нужен только с Украины.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Описание в аттачеЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть парсер собирает сообщения но не парсит бб коды на хтмл теги,подскажите как подключить класс парсинга бб кода и как переменную $data['post'] пропарсить? icq оставляйте в проектеВеб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен сайт на подобие : myrambler.ru (netvibes.com) Есть оpen-source код : UWA JavaScript Runtime , Exposition PHP Libraries , Exposition PHP Server. Технология : Netvibes Нужно установить полностью рабочий и стабильный ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад