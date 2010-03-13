Система управления для Такси (PHP+Mysql).

Необходимо доделать (http://taxi.itslek.ru/) Или сделать заново Систему Управления такси.

До этого работали с одним рнр-программистом, но он затянул сроки на месяц и сделал всего 30-40% необходимой работы. Решили отказаться от его услуг т.к. скорость выполнения проекта не устраивает. Результат вы можете посмотреть на http://taxi.itslek.ru/

Там-же можно посмотреть фронт необходимых работ. Более подробное Т3 в Приложенном файле.

Будете работать вместе с Java программистом (он разрабатывает клиента на мобильные телефоны). API обмена данными до сих пор на стадии обсуждения.

В Отклике указывайте примеры Ваших работ по разработке Систем Управления: CMS, ERP, CRM, ERM и пр...