Собственно для в рамках нового проекта хочу сделать подобный сервис как тут http://thememaker.ru/ То есть возможность пользователями создавать темы для мобильных телефонов. Может кто то имеет опыт в разработке подобного рода сервиса или имеет ...
Система управления для Такси (PHP+Mysql).
Необходимо доделать (http://taxi.itslek.ru/) Или сделать заново Систему Управления такси.
До этого работали с одним рнр-программистом, но он затянул сроки на месяц и сделал всего 30-40% необходимой работы. Решили отказаться от его услуг т.к. скорость выполнения проекта не устраивает. Результат вы можете посмотреть на http://taxi.itslek.ru/
Там-же можно посмотреть фронт необходимых работ. Более подробное Т3 в Приложенном файле.
Будете работать вместе с Java программистом (он разрабатывает клиента на мобильные телефоны). API обмена данными до сих пор на стадии обсуждения.
В Отклике указывайте примеры Ваших работ по разработке Систем Управления: CMS, ERP, CRM, ERM и пр...
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