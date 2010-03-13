Новостной сайт

$330
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок266 просмотров

Это сайт - дайджест популярной прессы

Имеется 3 вида страниц

1. Главная

1. рубрики

2. страницы с материалом

макет главной - прикреплен в в формате CorelDraw14

Необходимо предусмотреть возможности работы сос статьями, видео и баннерами. Баннеры располагаются как показано на макете. Существуют 3 разновидности баннеров - сквозные, которые видны на всех страницах сайта, баннеры, прикрепленные к разделам и баннеры, прикрепленные к материалам.

каждая рубрика будет иметь "свой" цвет

показано на примере "ГОРОД"

размеры даны в пикселях

15 лет назад
vladislavm
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

sitemaster-war
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$300
5 дней

Заявки фрилансеров

sitemaster-war
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад