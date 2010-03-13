Новостной сайт

Это сайт - дайджест популярной прессы

Имеется 3 вида страниц

1. Главная

1. рубрики

2. страницы с материалом

макет главной - прикреплен в в формате CorelDraw14

Необходимо предусмотреть возможности работы сос статьями, видео и баннерами. Баннеры располагаются как показано на макете. Существуют 3 разновидности баннеров - сквозные, которые видны на всех страницах сайта, баннеры, прикрепленные к разделам и баннеры, прикрепленные к материалам.

каждая рубрика будет иметь "свой" цвет

показано на примере "ГОРОД"

размеры даны в пикселях