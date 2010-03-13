Настройка социальной сети на Битрикс бизнесс

Собственно есть сайт работающий на битрикс бизнесс версии. В нем есть функционал социльной сети. Собственно ищу человека который сможет грамотно и под ключ сделать настройки а также изменить стандартный шаблон под дизайн сайта. Собственно вот часть того что нужно настроить, всего описать не могу, поэтому и ищу специалиста, который уже имел опыт в настройке соц сети на битриксе.

- соц. сеть

- боковое меню в зависимости от раздела в котором находимся в данный момент, должно выводить сопутствующую информацию ( например есть юзер перешел в свою группу, то сбоку будут блоки: топ групп, новые группые, сообщения с групп и так далее )

- грамотно завязать социалку с профилем на сайте

Ну и по аналогии собственно все. Описать все сложно, поэтому еще раз повторюсь - ИЩУ СПЕЦИАЛИСТА, который уже имел достаточный опыт в настройке соц сети именно на битриксе. Ищу мастера.