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Настройка социальной сети на Битрикс бизнесс
Собственно есть сайт работающий на битрикс бизнесс версии. В нем есть функционал социльной сети. Собственно ищу человека который сможет грамотно и под ключ сделать настройки а также изменить стандартный шаблон под дизайн сайта. Собственно вот часть того что нужно настроить, всего описать не могу, поэтому и ищу специалиста, который уже имел опыт в настройке соц сети на битриксе.
- соц. сеть
- боковое меню в зависимости от раздела в котором находимся в данный момент, должно выводить сопутствующую информацию ( например есть юзер перешел в свою группу, то сбоку будут блоки: топ групп, новые группые, сообщения с групп и так далее )
- грамотно завязать социалку с профилем на сайте
Ну и по аналогии собственно все. Описать все сложно, поэтому еще раз повторюсь - ИЩУ СПЕЦИАЛИСТА, который уже имел достаточный опыт в настройке соц сети именно на битриксе. Ищу мастера.
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