Нужен phpBB-гуру При сохранении настроек в админке phpBB во вкладке "общие" вылетает следующая ошибка : Language file путь к форуму/language//common.php couldn't be opened. Подробное обсуждение ошибки : http://www.phpbbguru.net/community/post274505.html#p274505
Разработка игры для Facebook
Требуются художники и програмисты Flash/ActionScript для работы над игрой подобной http://apps.facebook.com/cafeworld.
От кандидатов требуется:
- опыт подобной работы
- оценка стоимости и времени выполнения той части работы к-ю Вы можете выполнить (хотя бы примерно)
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