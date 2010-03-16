Спарсить небольшую базу (текст)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок191 просмотр

Добрый день.

Откуда парсить и куда во вложенном файле.

Жду предложений по срокам\цене исключительно в проекте. (заявки скрыты)

Оплата только ЯД.

15 лет назад
vizufon
42 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

gigue
48 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
При минимальной стоимости проекта работа выполнена на высоком уровне. Всё по заданию. Претензий нет. При необходимости очередного парсинга буду иметь Станислава в виду при подборе фрилансера.
Спарсил текст - получил оплату, приятно было работать

Заявки фрилансеров

gigue
48 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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