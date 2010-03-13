Интересует доработка сайта на базе существующего http://turputevka.com.ua построенного на платформе 1С-Битрикс. Техническое задание прилагается.
Прикрутить платник к партнерке
Нужен программер с опытом работы с СМС партнерками на постоянное сотрудничество.
Требования:
- ответственность;
- умение разбираться в чужом коде;
- добавление к партнерской программе новых платников, биллингов и т.д.
- устранение любых багов.
Оплата
Вариант 1. Фиксированный оклад.
Вариант 2. По проектно,за сделанную работу
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