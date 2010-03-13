Прикрутить платник к партнерке

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки118 просмотров

Нужен программер с опытом работы с СМС партнерками на постоянное сотрудничество.

Требования:

- ответственность;

- умение разбираться в чужом коде;

- добавление к партнерской программе новых платников, биллингов и т.д.

- устранение любых багов.

Оплата

Вариант 1. Фиксированный оклад.

Вариант 2. По проектно,за сделанную работу

15 лет назад
cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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