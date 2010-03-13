Панель пользователя

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки166 просмотров

Требуется создать "Пользовательскую панель" для бесплатного хостинга.

В принцип которой будет входит:

* Регистрация новых пользователей и подача заявок на регистрацию хостинга

* Центр поддержки клиентов (тикет)

* Получение индивидуального рекламного кода

В панели администратора: рассмотрение заявок (одобрение / отказ и т.д.).

Все процессы по созданию аккаунтов, блокировке и т.д. должны делаться автоматически из панели (запрос делается из "Пользовательской панели" в панель DirectAdmin)

15 лет назад
obmen86
Павел 
34 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров