"Слить" каталог товаров с работающего запад. сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок332 просмотра

Суть: требуется получить структурированную информацию (сайт автозапчастей) с работающих сайтов.

Есть ряд сайтов (именно запчастей!), которые функционируют в Инете.

http://www.babbittsonline.com/pages/parts/viewbybrand/default.aspx

http://www.megazip.ru/ru/atv/kawasaki/view/798/628/14352

http://exist.ru/cat/kawasaki/

Важный момент - к ОДНОМУ фото привязаны ссылки НЕСКОЛЬКИХ запчастей.

задача - слить в какую-то структуру (любую) информацию по типу:

картинка - связь с товарной позицией- товары (без цен)

первый подэтап: сайт http://www.worldofpowersports.com/cgi-bin/wop/oeparts.html

должна получиться структурированная инфа типа: http://fiche.worldofpowersports.com/wps/ArcticCat_OEM/ArcticcatATV.asp?Type=13&A=358&B=1

доп. вопросы - в мыло

15 лет назад
urka2000
Юрий 
52 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$180
5 дней
Быстро и четко, плюс понимание "как надо". рекомендую
Надежный заказчик. Четкое ТЗ, всегда на связи. И своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад