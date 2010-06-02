Необходимо сделать простенький дизайн flash-приложения для Контакта. Приложение по гаданию на картах, рунах и т.п. Необходимо задизайнить: 1. Экран выбора типа гадания (руны, таро и т.п.). ...
"Слить" каталог товаров с работающего запад. сайта
Суть: требуется получить структурированную информацию (сайт автозапчастей) с работающих сайтов.
Есть ряд сайтов (именно запчастей!), которые функционируют в Инете.
http://www.babbittsonline.com/pages/parts/viewbybrand/default.aspx
http://www.megazip.ru/ru/atv/kawasaki/view/798/628/14352
Важный момент - к ОДНОМУ фото привязаны ссылки НЕСКОЛЬКИХ запчастей.
задача - слить в какую-то структуру (любую) информацию по типу:
картинка - связь с товарной позицией- товары (без цен)
первый подэтап: сайт http://www.worldofpowersports.com/cgi-bin/wop/oeparts.html
должна получиться структурированная инфа типа: http://fiche.worldofpowersports.com/wps/ArcticCat_OEM/ArcticcatATV.asp?Type=13&A=358&B=1
доп. вопросы - в мыло
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