Новостной сайт

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок231 просмотр

Новостной сайт похожий по функционалу на auto.vesti.ru

С модулем вывода новостей на другой наш сайт и регистрацией на нем же.

Новости, процесс добавления:

Загружаем картинку, генератором превьюшки и основной (новостной) подравниваем...

Возможность добавить галерею, т.е. несколько картинок, которые автоматически под размер превьюшки

выдаются, при клике на них - выдает оригинальный размер, но не менее ширены и высоты экрана.

Добавление текста с возможностью вставить html. Добавление тегов для облака. Добавления тегов для

сортировки по разделам. Возможность поставить копирайт как с сылкой, ссылкой через редирект и

ообычную - просто текст. Возможность опубликовать новость задним числом.

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Видео новости: выдериние видео новостей (сюжетов) с сайтов аля YouTube, Нтв, 5й канал и.т.д. и заливкой

на наш сервер, добавление своих сюжетов.

HTML
15 лет назад
mastah
Гость 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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