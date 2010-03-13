Разбить файл CSV (Excel)

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Завершен10 заявок335 просмотров

Нужно разбить один большой файл CSV (Excel) на несколько файлов меньшего размера, при этом желательно иметь возможность выбора размера получаемых файлов по количеству строк. Допустим имеем файл 100.000 строк, который нужно разбить на 100 файлов по 1000строк или 50файлов по 2000 строк и т.д.

15 лет назад
AlexandrYY
Александр 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-5)

Выбранный исполнитель

Vasil806
Василий 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Всё ок

Заявки фрилансеров

Vasil806
Василий 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад

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