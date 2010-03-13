Разбить файл CSV (Excel)

Нужно разбить один большой файл CSV (Excel) на несколько файлов меньшего размера, при этом желательно иметь возможность выбора размера получаемых файлов по количеству строк. Допустим имеем файл 100.000 строк, который нужно разбить на 100 файлов по 1000строк или 50файлов по 2000 строк и т.д.