Парсинг цен ЯндексМаркета

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки164 просмотра

Необходима программа для парсинга цен ЯндексМаркета конкретного товара (список заливается в xls/csv-файле). и сохранением данных в файл

15 лет назад
encelad
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
28 минут назад
15 лет назад
$100
1 день
Нужен был парсер. с Евгением обсудили все моменты и возможные сложности. работа была выполнена за 1 день. Евгений помог установить программу на ПК и объяснил как правильно пользоваться. а также, помог установить на сервер (что не входило в начальные договоренности). в итоге его работой я остался доволен. хочется лишь пожелать Евгению удачи в его деле, в котором он явно хорошо разбирается. надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
Все прошло хорошо. Дмитрий приятен в общении, очень хорошо понимаете что ему нужно, составил четкое ТЗ, вместе подкорректировали. С оплатой не было вообще никаких проблем. Оценка +10!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
28 минут назад
15 лет назад
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