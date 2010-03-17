Парсинг цен ЯндексМаркета

Нужен был парсер. с Евгением обсудили все моменты и возможные сложности. работа была выполнена за 1 день. Евгений помог установить программу на ПК и объяснил как правильно пользоваться. а также, помог установить на сервер (что не входило в начальные договоренности). в итоге его работой я остался доволен. хочется лишь пожелать Евгению удачи в его деле, в котором он явно хорошо разбирается. надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!