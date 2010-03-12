Управление доступом к материалам сайта на Joomla

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Закрытнет заявок94 просмотра

Требуется помощь в установке и настройке компонента noixACL для Joomla 1.5. Просьба откликнуться тех, кто работал с этим компонентом.

Joomla
15 лет назад
Alex-A
Алекс 
51 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров