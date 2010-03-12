Управление доступом к материалам сайта на Joomla

Необходимо немного переделать слайдер. Сам слайдер в аттаче, необходимо что бы 4 квадратика постоянно прокручивались по кругу и в лево и вправо, не заходя за границы, оставаясь всегда видимыми. Увеличиваться должен второй квадратик слева, тоесть ...