Парсер сайта и его web конфигуратор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки164 просмотра

Нужно написать ряд скриптов которые будут конфигурировать парсер сайтов и сам парсер. Детали в прикрепленном файле.

15 лет назад
vanorton
Виталий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров