Доработка интернет магазина на Virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки165 просмотров

Есть сайт http://gmt.sberezhem.com - интернет-магазин на Virtuemart.

Нужно доработать процесс регистрации и оформления заказа:

1. При добавлении товара в корзину должно появляться окно не "товар добавлен в корзину", а наименование товара, который добавляется. например "Стол атрибут добавлен в корзину"

2. В самой корзине вывести столбцы: вес, объем, производитель товара.

3. Процесс регистрации и оформления заказа в приложенном ТЗ

15 лет назад
art-lana
38 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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