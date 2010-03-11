Нужен граббер, подробности в ТЗ
Доработка интернет магазина на Virtuemart
Есть сайт http://gmt.sberezhem.com - интернет-магазин на Virtuemart.
Нужно доработать процесс регистрации и оформления заказа:
1. При добавлении товара в корзину должно появляться окно не "товар добавлен в корзину", а наименование товара, который добавляется. например "Стол атрибут добавлен в корзину"
2. В самой корзине вывести столбцы: вес, объем, производитель товара.
3. Процесс регистрации и оформления заказа в приложенном ТЗ
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $1000
Нужно доработать многоязычный сайт (каталог программ) написанный на PHP (Smarty), исправить ошибки, добавить и переделать некоторые возможности. Работы много. Среди прочего: - Вложенные (древовидные) комментарии. - Интеграция ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
В БД есть таблица с (email, запись, время регистрации, статус"отправлено, ожидает отправки"). Нужен сам скрипт который автоматически на сервере с интервалом (устанавливается время, пример: 1 час) минут, проверяет эти данные из БД и если ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать Flash вьювер для картинки. По порядку: Есть джипег со схемой помещения (вид сверху). Джипег заведомо бОльших размеров, чем флешовый ролик и потому нужно сделать возможность его скролла ...Завершен15 лет назад
Во общем есть проект www.advt.donish.tj скрипт AdmanagerPro в самом скрипте есть 2 платежное система из буржуев, нужно добавить Яндекс деньги и Webmoney. Это скрипт типа Begun Чтоб рекламодатели смогли пополнить счет за ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Приложение должно реализовывать следующий функционал: Приложение должно иметь одно поле для ввода текста и кнопку "отправить". При нажатии на кнопку "отправить" на e-mail администратора приложения должны быть отосланы: - введённый ...Закрыт15 лет назад
- $10
Точнее немного модифицировать тему (можно default) На странице "метки" (archive.php) должен выводиться список (ссылками) ВСЕХ постов этой метки (сортировка алфавит)Закрыт15 лет назад
Нужно, чтобы человек смог вот тут подписаться http://jnet.kz/ где кнопка рассылка и получать на почту посты автоматом которые публикуются тут на главной http://net.jnet.kz/Завершен15 лет назад
Нужно поставить форум установить модуль кто он лайн также исправить баги к примеру пользователь не может редактировать свои данные вот сайт http://docfan.ru/ сайт на дле 8.2Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $300
Добрый день господа! У меня есть ряд задач, поэтому мне нужен флешер, который будет со мной на связи 10 дней каждый день и будет занят моим проектом. Суть проекта ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад