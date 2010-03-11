Добрый день господа! У меня есть ряд задач, поэтому мне нужен флешер, который будет со мной на связи 10 дней каждый день и будет занят моим проектом. Суть проекта ...
Поставить форум
Нужно поставить форум установить модуль кто он лайн также исправить баги к примеру пользователь не может редактировать свои данные вот сайт http://docfan.ru/ сайт на дле 8.2
Заявки фрилансеров
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