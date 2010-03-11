Здравствуйте, интересует разработка проекта под ключ, функционал примером сайта: my-hit.ru не нужно только онлайн. Остальной функционал нужен. - возможность скачивать торрентом - постеры, кадры, комментарии, оценки фильмов ...
Сайт на Битрикс
Интересует разработка сайта на Битрикс. Вот требования:
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• Новое на сайте ( анонс статей, событий, новостей и т.д.)
• Анонс мероприятий: краткая информация о мероприятиях, акциях, скидках, выходе новинок на рынок
• Дискуссии: Темы последних дискуссий
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