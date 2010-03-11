Создание мониторинга CS 1.6

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка132 просмотра

Требуется создать мониторинг CS 1.6 на основе DLE.

Примеры: my-cs.ru

Бюджет ограничен, и не большой.

Функционал:

Пополнение счёта, размещение своего сервера, поднятие рейтинга, голосование.

DLE
15 лет назад
Cyrpheus
Денис 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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