Разработка он-лайн сервиса

Необходимо разработать "под ключ" он-лайн сервис для подготовки фото на документы.

- Главная задача сервиса - корректная разметка фотографии по заданным требованиям (например, как в программе http://ams-software.ru/products/product_77.html ).

- Кроме того, настройка яркости, контраста и т.п. На выходе пользователь получает готовую фотографию нужного размера и разрешения, которую можно сохранить на сервере для расшаривания или сохранить на локальный ПК.

- Требуется интеграция с SMS-биллингом и WebMoney.

В предложении просьба указывать:

- Технологию, на основе которых будете реализовывать интерфейс и функции обработки.

- Ссылку на портфолио по сервисам.

- Сроки и цену.

Оплата по факту. Возможно заключение договора.