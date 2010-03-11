Сложный движок для сайта-поисковика недвижимости

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок327 просмотров

Требуется написать движок для сайта-поисковика недвижимости.

Основные функции: ДОБАВЛЕНИЕ объявлений и ПОИСК недвижимости по большому количеству параметров. Чтобы Вы могли прикинуть объем работы, в приложении содержатся каркасы форм поиска (16 категорий недвижимости по 5 операций для каждой = 80 вариаций), а также черновик макета главной страницы.

Дополнительные функции: расчет стоимостных индексов и усредненных показателей по БД объектов недвижимости, он-лайн голосование по важным вопросам в специально отведенном под это блоке сайта, опубликование новостей в специальном разделе, личный кабинет для зарегистрированных пользователей (в котором они смогут редактировать свои объявления).

Плюс элементы СМS: модератор портала в удобном виде должен видеть статистику объявлений и быстро удалять из общей базы сомнительные объявления, на автомате опубликовывать новости не задумываясь над их внешним отображением, выносить вопросы на голосование, отсылать устаревшие материалы в никому не видимый архив, присваивать объявлениям VIP-статус, а пользователям профессиональную категорию.

Движок должен выдерживать достаточно высокую нагрузку. В разработке ориентируйтесь на цифру в 5000 посетителей в сутки. Желательно, чтобы у вас уже был опыт в реализации высоконагруженных порталов.

На данный момент в готовом виде имеются: сверстанный макет главной страницы (все остальные страницы будут производными от нее), отрисованные графические макеты всех форм поиска и добавления объявлений, детальные пояснения ко всем формам в экселе, графические макеты других внутренних страниц, флэш-элементы, детально описанное Техническое Задание и Инструкции.

Пожалуйста указывайте информацию о приблизительных сроках выполнения проекта.

Без отклика на проект в личку лучше не пишите - это вызывает подозрения.

15 лет назад
AlexRus
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

zoom
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-2)
15 лет назад
$1000
60 дней

Заявки фрилансеров

zoom
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-2)
15 лет назад

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