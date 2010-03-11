Натянуть шаблон на oscommerce 3

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки166 просмотров

Натянуть готовый шаблон http://freeoscommerce.com/free-templates/view-template/?template=023 на пустой osCommerce 3, изменить картинку шапки, и по мелочи настроить.

15 лет назад
Artemnet
Артем 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров