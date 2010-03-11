Исправить скрипт парсинга xml в json.
Исправить сткрипт парсинга xml в json. Ошибка проявляется только в IE.
Скрипт можно скачать http://www.gdeetotdom.ru/internal/services/examples.zip
Пример его работы: http://wmsmolensk.ru/DISTR/
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