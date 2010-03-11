Исправить скрипт парсинга xml в json.

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Закрыт1 заявка178 просмотров

Исправить сткрипт парсинга xml в json. Ошибка проявляется только в IE.

Скрипт можно скачать http://www.gdeetotdom.ru/internal/services/examples.zip

Пример его работы: http://wmsmolensk.ru/DISTR/

15 лет назад
duxxlless
Андрей 
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Webmaster_vrn_ru
Антон 
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Webmaster_vrn_ru
Антон 
34 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов
15 лет назад