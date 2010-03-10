Отредактировать flash-ролик.

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Закрыт13 заявок212 просмотров

Здравствуйте. Надо отредактировать ролик. Задание простое.

Заменить картинки шаблона на предоставленные. Сам шаблон http://www.templatemonster.com/joomla-templates/22206.html

HTMLJoomla
15 лет назад
borinshtein
Денис 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров