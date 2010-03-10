Проекту с самописной системой системой управления нужна доработка. Есть новый макет дизайна сверстанный. Нужен человек хорошо разбирающийся в web програмировании. Который незнает ответа: ...
Отредактировать flash-ролик.
Здравствуйте. Надо отредактировать ролик. Задание простое.
Заменить картинки шаблона на предоставленные. Сам шаблон http://www.templatemonster.com/joomla-templates/22206.html
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