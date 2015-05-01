Оптимизация скорости загрузки сайта на joomla 1.5.

Есть сайт на Joomla 1.5.15 c довольно тяжелым шаблоном от рокетов ( много графики, стилей и js. )

Скорость загрузки не самая удовлетворительная. Кое какие работы по оптимизации уже велись (минимизированы и объединены стили и яваскрипт. mootools грузиться напрямую с гугля, графика пережата, и кое какие танцы с бубном над htaccess ) на данный момент по версии Yslow у сайта 75 баллов.

Дальше по идее нужно вынести скрипты за пределы хедера и чтобы грузились с CDN - но вот с этим пока справиться не могу.

Требуется человек разбирающийся в оптимизации сайтов, желательно работавший с джумлой и шаблонами от рокеттим чтоб корректно вынести JS из хедера (хотябы часть) чтобы это все чудо еще и работало да и подсказать пошагово чего там еще можно сделать по сайту в плане разгона.

ЗЫ. хостинг firstvds тариф разгон.