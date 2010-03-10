Разработка флеш-игры

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок216 просмотров

Добрый день.

Необходимо сделать игру на подобие супер-марио на флеше.

Примерно 5 уровней. Прорисовка фона и главного героя. Желательно пример ваших работ.

Интересует сроки и стоимость подобной разработки.

15 лет назад
Jacknice
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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