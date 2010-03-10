Bitrix управление сайтом. Задача - написать скрипт, позволяющий осуществлять сбор данных и синхронизацию отдельных данных товарной матрицы (цена, наличие, место хранения, и т.п.) с сайтом партнера (поставщика). Сайт поставщика работает не на Битриксе. Прочие источники, ...
Разработать программу для финансовых расчетов
1. Картотека
2. Сделки – вести сделку, вести операции по сделке, приход расход денег, сделка оформляется на определенного человека по картотеке.
3. Закрытие сделки – Рассчитать прибыль по сделке (приход минус расход).
Занести прибыл от сделки в кассу, рассчитать человека по сделке (по нарастающей процентной шкале, вести накопления человека по сделкам
если прибыл была выше определенной суммы то процент расчета выше, таких уровней может быть несколько).
4. Расчет расходов и приходов помимо сделок, мелкие расходы. Список статей расходов.
5. Отчеты: по открытым сделкам. по закрытым сделкам, по расходам, по приходам.
6. Закрытие расчетного периода (квартал, месяц, период может быть не четким). Рассчитать людей, если человек не добрал по сделкам определенного минимума то штраф,
в следующем месяце добрать этот недобор.
7. Главное окно, которое видит все отделы, в каждом отделе свои операции по сделкам и картотека своя.
8. Необходим отчет по открытым сделкам в котором учесть приход денег расход денег.
9. Все операции отражаются на кассе, касс может быть несколько, соответственно при проводе операции прихода и расхода необходимо выбирать по какой кассе должна пройти операция.
10. Необходимо ввести операции между кассами разных отделов.
Реализовать все в web интерфейсе : PHP+MySQL+Javascript
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