Bitrix управление сайтом. Задача - написать скрипт, позволяющий осуществлять сбор данных и синхронизацию отдельных данных товарной матрицы (цена, наличие, место хранения, и т.п.) с сайтом партнера (поставщика). Сайт поставщика работает не на Битриксе. Прочие источники, ...
Перенос сайта на с джумлы на друпал (Запорожье)
Нужен специалист проживающий в г. Запорожье для выполнения данной работы.
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