Как дополнение к основному сайту мне нужно будет вмонтировать к себе Форум (на отдельном поддомене, возможно с использованием отдельной БД). Стандартные скрипты типа phBB не устраивают по причине плохой безопасности и легкой пробиваемости спамом. ...
Приватный проект для Виталия Левицкого
Топ активных пользователей.
На странице own_stat под таблицами активности пользователя нужно показывать 3 таблицы с топом активных пользователей поквартально.
Т.е. в конфиге задаем переменную – сколько пользователей показывать в топе, например, $max_top_users=10.
Выводим 3 таблицы на $max_top_users строк: комментарии, оценки, рассказы.
Сортируем таблицы по убыванию количества добавленного.
Показываем поквартально, за все кварталы текущего года.
Пример:
Январь-март 2010:
Место Пользователь Комментариев
1 Вася 19
2 Eugene 11
3 Ivan 6
И тоже самое для оценок и рассказов.
Имя пользователя, который просматривает таблицу выделяем во всех таблицах полужирным шрифтом (если конечно он попал в топ), чтобы человек сразу видел на каком он месте.
Далее показываем остальные кварталы текущего года, если они уже прошли, т.е.:
апрель-июнь 2010, июль-сентябрь и октябрь-декабрь.
Если сейчас идет первый квартал, то показываем еще и 4-й квартал прошлого года.
Кварталы показываем также по убыванию: 4-й, 3-й, 2-й, 1-й.
Карта сайта.
Скрипт создания карты сайта xml для предоставления ее поисковым системам.
В админке нужен скрипт, который создает карту сайта.
Скрипт отображает: Дату создания карты сайта – читаем дату изменения файла карты.
Далее ссылка: создать карту сайта.
Кликаем на ссылку и происходит создание карты сайта sitemap.xml (пишем в корень сайта) с точностью до рассказов.
При создании карты должны учитываться настройки из config.php, например, какое количество рассказов показывается на страницу – сколько будет ссылок на страницы категорий рассказов.
А также не забыть внести все дополнительные страницы: страницы рассказов по тегам из левой колонки, соглашение, реклама, сотрудничество, обратная связь и т. п.
Выбранный исполнитель
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