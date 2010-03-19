Приватный проект для Виталия Левицкого

Топ активных пользователей.

На странице own_stat под таблицами активности пользователя нужно показывать 3 таблицы с топом активных пользователей поквартально.

Т.е. в конфиге задаем переменную – сколько пользователей показывать в топе, например, $max_top_users=10.

Выводим 3 таблицы на $max_top_users строк: комментарии, оценки, рассказы.

Сортируем таблицы по убыванию количества добавленного.

Показываем поквартально, за все кварталы текущего года.

Пример:

Январь-март 2010:

Место Пользователь Комментариев

1 Вася 19

2 Eugene 11

3 Ivan 6

И тоже самое для оценок и рассказов.

Имя пользователя, который просматривает таблицу выделяем во всех таблицах полужирным шрифтом (если конечно он попал в топ), чтобы человек сразу видел на каком он месте.

Далее показываем остальные кварталы текущего года, если они уже прошли, т.е.:

апрель-июнь 2010, июль-сентябрь и октябрь-декабрь.

Если сейчас идет первый квартал, то показываем еще и 4-й квартал прошлого года.

Кварталы показываем также по убыванию: 4-й, 3-й, 2-й, 1-й.

Карта сайта.

Скрипт создания карты сайта xml для предоставления ее поисковым системам.

В админке нужен скрипт, который создает карту сайта.

Скрипт отображает: Дату создания карты сайта – читаем дату изменения файла карты.

Далее ссылка: создать карту сайта.

Кликаем на ссылку и происходит создание карты сайта sitemap.xml (пишем в корень сайта) с точностью до рассказов.

При создании карты должны учитываться настройки из config.php, например, какое количество рассказов показывается на страницу – сколько будет ссылок на страницы категорий рассказов.

А также не забыть внести все дополнительные страницы: страницы рассказов по тегам из левой колонки, соглашение, реклама, сотрудничество, обратная связь и т. п.