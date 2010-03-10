Установить несколько модулей на Друпал

Как дополнение к основному сайту мне нужно будет вмонтировать к себе Форум (на отдельном поддомене, возможно с использованием отдельной БД). Стандартные скрипты типа phBB не устраивают по причине плохой безопасности и легкой пробиваемости спамом. ...