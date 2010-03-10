Установить несколько модулей на Друпал

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок139 просмотров

Drupal.

установить модули стандартные, на некоторые понадобиться правка, опыт работы обязателен.

опыт работы с уберкат желателен, мультисайтинг желателен.

сайт доска объявлений, желателен опыт работы с civi CRM

пишите лучше на skype Artemy_Gorbunov

Drupal
15 лет назад
rusbroker
Артемий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров