Нужно ДОДЕЛАТЬ сайт. www.svetrs.ru CMS JOOMLA + virtuemart Итак, вот список доработок: 1. Найти (или изготовить), установить и настроить модуль для Интеграции Интернет-магазина с 1С:Предприятием 8.1( ...
Сверстать PSD, поставить на CMS, доработать по ТЗ
Здравствуйте,
Необходим сайт-визитка с каталогом товаров.
В приложении ТЗ + макеты в плохом качестве.
PSD будут предоставлены выбранному исполнителю.
Сроки не горят. Примерно месяц-полтора в распоряжении есть.
ТЗ написано довольно подробно, поэтому предложения без цен (точных не требую, хотя бы +-15%) рассматриваться не будут.
В аську, личку, скайп просьба НЕ ПИСАТЬ. Все равно не отвечу. Не тратьте пожалуйста свое время и мои нервы.
Пишите все сюда, предложения скрыты.
В вашем ответе хотелось бы увидеть.
1. Платформа (если есть примеры СВОИХ работ - ссылки на них), если самописная или редкая CMS, то ссылки на демо админки.
2. Время, когда вы готовы приступить.
3. Время, когда работы будут завершены.
4. Вопросы по проекту если есть.
5. Стоимость работ.
Оплата СБС, WM.
Лицам, находящимся здесь менее года на предоплату не рассчитывать.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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