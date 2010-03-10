Сверстать PSD, поставить на CMS, доработать по ТЗ

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок484 просмотра

Здравствуйте,

Необходим сайт-визитка с каталогом товаров.

В приложении ТЗ + макеты в плохом качестве.

PSD будут предоставлены выбранному исполнителю.

Сроки не горят. Примерно месяц-полтора в распоряжении есть.

ТЗ написано довольно подробно, поэтому предложения без цен (точных не требую, хотя бы +-15%) рассматриваться не будут.

В аську, личку, скайп просьба НЕ ПИСАТЬ. Все равно не отвечу. Не тратьте пожалуйста свое время и мои нервы.

Пишите все сюда, предложения скрыты.

В вашем ответе хотелось бы увидеть.

1. Платформа (если есть примеры СВОИХ работ - ссылки на них), если самописная или редкая CMS, то ссылки на демо админки.

2. Время, когда вы готовы приступить.

3. Время, когда работы будут завершены.

4. Вопросы по проекту если есть.

5. Стоимость работ.

Оплата СБС, WM.

Лицам, находящимся здесь менее года на предоплату не рассчитывать.

Спасибо.

15 лет назад
vovan_f
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

b4ubest
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
15 лет назад
$300
14 дней
Владимир ответственно относится к работе, настоящий профессионал, буду рад сотрудничать в дальнейшем.

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b4ubest
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
15 лет назад