b4ubest

Юрий b4ubest

 
39 летРоссия/Абакан
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание и поддержка сайтов

Работаю с CMS Drupal: дизайн сайта, разработка структуры, навигации согласно техническому заданию.

Фотогалереи, сайты-визитки, промо-сайты, сайты с эффектами jquery.

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Также занимаюсь обработкой фотографий.

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Если работаю над проектом, то стараюсь быть на связи постоянно.

Если свободен, то выхожу на связь с 8-00 до 12-00 по московскому времени.

Дизайн сайтаDrupaljQueryСайт-визитка
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Отзывы заказчиков
skrypar
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов
$0
10 баллов
13 лет назад
Создать сайт на drupal аналог oboiki.net
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
OZware
Андрей 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$66
10 баллов
14 лет назад
Требуется перенести 2 статичных сайта на CMS
Я очень доволен работой Юрия - все было сделано быстро, качественно и в срок. Такое среди исполнителей уже редкость. Рекомендую Юрия как отличного специалиста по Drupal.
Приятно было работать с Андреем, он не только четко описал требования, но также оказал профессиональную поддержку. Все вопросы и поправки по проекту только по существу, оплата без задержек, всем рекомендую.
Ответный отзыв
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Перенести контент из структуры html файлов в cms
Просто настоящий повелитель Drupal'а! Сделал все как надо
Очень приятно было поработать вместе с Андреем. Во время работы над проектом не возникло недопонимания, все прошло супер, оплату получил без задержек. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Ilia
Илья 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Наполнение сайта, тема: кулинарные рецепты
Грамотный специалист, сделал все быстро, качественно и по приемлемой цене! Всем советую и сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Рекомендую! Fa Ilia оперативно реагирует на уточнения и вопросы по проекту. Никаких проблем с оплатой! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $133
от 5 дней
нет рейтинга