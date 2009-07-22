Создание и поддержка сайтов
Работаю с CMS Drupal: дизайн сайта, разработка структуры, навигации согласно техническому заданию.
Фотогалереи, сайты-визитки, промо-сайты, сайты с эффектами jquery.
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Также занимаюсь обработкой фотографий.
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Если работаю над проектом, то стараюсь быть на связи постоянно.
Если свободен, то выхожу на связь с 8-00 до 12-00 по московскому времени.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия169 просмотров
- Без названия170 просмотров
- Без названия169 просмотров
- Без названия170 просмотров
- Без названия176 просмотров
- Александра170 просмотров
- Сайт анимационных картинок160 просмотров
- Анимационные картинки170 просмотров
- Сайт фотографа164 просмотра
- Сайт для ООО "Сок Сатори"277 просмотров
- Тексты песен197 просмотров
- Золотой сертификат200 просмотров
Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$66
10 баллов
14 лет назад
Я очень доволен работой Юрия - все было сделано быстро, качественно и в срок. Такое среди исполнителей уже редкость. Рекомендую Юрия как отличного специалиста по Drupal.
Ответный отзыв
Приятно было работать с Андреем, он не только четко описал требования, но также оказал профессиональную поддержку. Все вопросы и поправки по проекту только по существу, оплата без задержек, всем рекомендую.
$10
10 баллов
14 лет назад
Просто настоящий повелитель Drupal'а! Сделал все как надо
Ответный отзыв
Очень приятно было поработать вместе с Андреем. Во время работы над проектом не возникло недопонимания, все прошло супер, оплату получил без задержек. Рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
14 лет назад
Грамотный специалист, сделал все быстро, качественно и по приемлемой цене! Всем советую и сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Рекомендую! Fa Ilia оперативно реагирует на уточнения и вопросы по проекту. Никаких проблем с оплатой! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $133
от 5 дней
нет рейтинга