Проблемы с сайтом на CMS Drupal 5

$10
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок197 просмотров
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Здравствуйте уважаемые эксперты по Drupal

Помогите пожалуйста с сайтом http://www.turpan.ru, написанном на Drupal 5

Разработкой сайта занималась фирма, которая распалась, главный программист уехал в другой город.

Сайт был передан мне, но я не работал до этого с CMS Drupal.

Как я понял пользователи (которые добавляли статьи, новости) имели права администратора и могли совершать

любые действия, в результате появились следующие проблемы:

1. Если зайти на страницу http://www.turpan.ru/khakasiya/gostinitsy-abakana, то можно будет увидеть,

что для перехода на нужную гостиницу необходимо нажимать >>следующая (

До редактирования сайта пользователем (будь он неладен) данные обо всех гостиницах выводились сразу на одной странице.

Такая ситуация со всеми остальными страницами сайта.

2. Пропали изображения. На некоторых страницах раздела "Детский отдых" пропали изображения. Например на странице http://www.turpan.ru/detskii-otdykh/detskie-ozdorovitelnye-lagerya/tumannyi

3. Пропала возможность добавлять страницы (статьи)

Дело срочное, организация потеряла много клиентов, т.к. основные заказы делались через сайт.

Кто согласится, передам логин и пароль, оплата по WMZ после выполнения части задания

Прежде чем браться за дело пожалуйста зайдите на сайт по указанным адресам

Drupal
15 лет назад
b4ubest
Юрий 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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