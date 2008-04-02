Нужна готовая CMS и дизайн сайта

$500
Системы управления (CMS)Закрыт13 заявок225 просмотров
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Сайт посвящен фото и видео съемки на свадьбах, др и так далее.

Необходима CMS, с помощью с которой, помимо стандартного управления структурой, так же была возможность организации фото и видео галереи. Главное видео галереи. Больше нечего не надо. Впринципе дизайн уже есть но возможно придется сделать новый. Жду ваших предложений.

P.S. Если кто хорошо знает юми цмс так же жду предложений.

Пиши в асю 201435240

Дизайн сайта
15 лет назад
nets
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Insayer
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$150
3 дня
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