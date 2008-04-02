Нужна готовая CMS и дизайн сайта

Сайт посвящен фото и видео съемки на свадьбах, др и так далее.

Необходима CMS, с помощью с которой, помимо стандартного управления структурой, так же была возможность организации фото и видео галереи. Главное видео галереи. Больше нечего не надо. Впринципе дизайн уже есть но возможно придется сделать новый. Жду ваших предложений.

P.S. Если кто хорошо знает юми цмс так же жду предложений.

Пиши в асю 201435240