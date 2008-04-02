Нужна готовая CMS и дизайн сайта

Уважаемый исполнитель, прочитай ВНИМАТЕЛЬНО(!), прежде чем нажать Ctrl+v Почему? да, потому что на предложения типа: "сделаю", "легко", "стучитесь", "обращайтесь", "готов работать", и подобные выкрики с места, ответа все-равно не будет. Поэтому не засоряйте эфир. Пожалуйста ТРЕБУЕТСЯ: Предложить к установке на ...
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Сайт посвящен фото и видео съемки на свадьбах, др и так далее.
Необходима CMS, с помощью с которой, помимо стандартного управления структурой, так же была возможность организации фото и видео галереи. Главное видео галереи. Больше нечего не надо. Впринципе дизайн уже есть но возможно придется сделать новый. Жду ваших предложений.
P.S. Если кто хорошо знает юми цмс так же жду предложений.
Пиши в асю 201435240
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