Создание CMS (Системы управления сайтом) на Drupal

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок178 просмотров
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Имеется сверстанный сайт, рабочий макет. Требуется сделать админку, сделать систему управления сайтом CMS на Drupal, или Joomla/

Срочно.

Аська - 446855977

Drupal
15 лет назад
Dizajnersha
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад