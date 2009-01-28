Работа для спеца по Джумле

$50
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки170 просмотров
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Нужна верстка + установка на Джумлу = Шаблон на Джумле 1.5

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15 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
Filippov_kirill
Кирилл 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов(-2)
15 лет назад
$40
2 дня
Выражаю огромную благодарность Кириллу за его профессионализм и терпение. Не смотря на то, что выполнение работы затянулось на приличный срок (по нашей вине), Кирилл успешно довёл работу до конца и с лихвой оправдал наши ожидания. Вопросов при совместной работе практически не возникало, а те редкие, что всё-таки появлялись, решались легко и быстро. С чистой совестью могу рекомендовать Кирилл, как добросовестного и профессионального исполнителя, способного находить общий язык с клиентом. Спасибо Рекомендую!
Отличный заказчик. Адекватно реагирует на недоработки. Никак проблем ни с оплатой, ни с проектом. Доволен. Спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.