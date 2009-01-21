Доработка готового сайта на DLE

Подробности в прикрепленном ТЗ. Красным выделено то, что необходимо сделать. Ищу программиста с опытом работы с netcat. Для оценки вашей квалификации, в предложении указывайте на свои предыдущие проекты с неткат, очень кратенько опишите, какие задачи были ...