Установка CMS

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок260 просмотров
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Имеется wap CMS - Johncms. Имеется зарубежный хостинг. Все попытки установить CMS на хостинг потерпели неудачу, т.к. саппорт тупит, я туплю и т.п. :) На денвере все ставится влет, а на хостинге нет. В общем, более подробно при общении по аське, мылу после договоренности о сотрудничестве.

15 лет назад
telewap
Гость 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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