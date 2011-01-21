Нужно наложить дизайн веб-студии на CMS

Нужна качественная CMS для сайта-визитки веб-студии. В общем-то все так же, как и в большинстве веб-студий - несколько страниц контента, новости компании, возможность создания статических страниц, возможность добавления картинок для портфолио, выпадающее меню, форма заказа, обратная связь и т.п.

Единственное что - во внутренних страницах контента должны будут отображаться примеры из портфолио, и они должны будут отображать рандомно.

Дизайн есть, верстка есть. Нужна ЦМС, соответственно, ее наложение на верстку с доведением сайта веб-студии до окончательного вида.

По предоплате не работаю, оплачиваю по факту сделанной работы.