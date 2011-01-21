Нужно наложить дизайн веб-студии на CMS

Есть база в формате bz2 нужно сделать чтобы её можно было восстановить в дле(поидее формат sql.gz) у меня хостинг а не сервер
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна качественная CMS для сайта-визитки веб-студии. В общем-то все так же, как и в большинстве веб-студий - несколько страниц контента, новости компании, возможность создания статических страниц, возможность добавления картинок для портфолио, выпадающее меню, форма заказа, обратная связь и т.п.
Единственное что - во внутренних страницах контента должны будут отображаться примеры из портфолио, и они должны будут отображать рандомно.
Дизайн есть, верстка есть. Нужна ЦМС, соответственно, ее наложение на верстку с доведением сайта веб-студии до окончательного вида.
По предоплате не работаю, оплачиваю по факту сделанной работы.
- Похожие заказы
- $5Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется разработать (может у кого то есть готовая) CMS на PHP + верстка. Дизайн сайта имеется. Структура: 1. Главная 2. О компании (+ категории) 3. Каталог товаров (многоуровневый) 4. Новости (+ категории) 4. Контакты (+ категории) Требования: приятная и несложная аднинка, ...Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт15 лет назад
Имеется сайт с дизайном и структурой. Необходимо 1) перенести сайт на систему управления 2) перенести весь контент с существующего проекта на новый. В принципе, все просто (для тех кто владеет соответствующим навыком). Главное что бы ...Завершен15 лет назад
Есть база в формате bz2 нужно восстановить в дле там mysql файл. Кто может помогите или перешифруйте у себя на компе эту базу а это траф у меня не резиновый)Завершен15 лет назад
- $250
Здравствуйте, необходимо Доработать Самописный Движок сайта работы ! Сайт готов на 70 % (необходимо сделать только правки). (правок много) Вот сайт www (careersday) kz (Уберите пробелы и скобки). Необходимо Все сделать за 2-3 дня. Нужен толковый Человек, который ...Завершен15 лет назад
Здравствуйте, друзья Ищу человека, разбирающегося в CMS Shop-Script, разбирающегося в JavaScript, адекватно ценящего свои знания и умения. Суть задачи: Интернет-магазин, сделанный на Shop-Script Free (www.gutta.by/index_.php) сейчас имеет структуру каталога: - Первый уровень 1 - Первый уровень 2 -- Товар ...Завершен15 лет назад
- $500
Нужен движок сайтаСистемы управления (CMS)11 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужна установка движка для социально-деловой сети типа LinkedIn.com или Professionali.ru. Русифицированная. Что бы вы могли предложить?Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Вывод сайта из бана яндекса + индексация его же! ася 451-688-642Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Есть шаблон Mimbo для Wordress уже установлен. Надо: 1. В шаблоне 3 вида страниц: главная / категория / единичная запись. Надо шаблоны категории и единичной записи сделать по типу главной (сейчас: главная 3 колонки, остальные 2.). 2. Чуть ...Завершен15 лет назад