Перенос на CMS

Имеется сайт с дизайном и структурой. Необходимо 1) перенести сайт на систему управления 2) перенести весь контент с существующего проекта на новый. В принципе, все просто (для тех кто владеет соответствующим навыком). Главное что бы все было сделано аккуратно и профессионально. В качестве системы управления вы можете выбрать Джумлу или Друпал (других не предлагать, а Битрикс и подавно). Пишите, кто заинтересован. Все подробности вышлю на почту.

Бюджет проекта – 200-500$ (цена будет варьироваться в зависимости от вашей инициативности, а 200$ – это базовая граница). Срок исполнения 5-10 дней. По скорости исполнения: главное что бы все проходило качественно, а не быстро, т.к. все что делается быстро, делается с большими огрехами.