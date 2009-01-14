Вывод сайта из бана яндекса + индексация его же!

Есть сайт www.zakvaski.com Недавно сделали его редизайн. в связи с этим поменялись адреса страничек. На форумах и других ресурсахесть ссылки на старые адреса страничек. Сейчас эти ссылки приводят к страничке с ошибкой. Вот например старый адрес http://www.zakvaski.com/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=67 по нему вылазит ...