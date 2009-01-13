Работа для специалиста по Joomla

Для того, чтобы закончить один проект нужен специалист по CMS Joomla.

Нужно добавить к самописному компоненту некоторые функции. Ничего сложного там нет, сроки — до завтрашнего вечера. Подробности при переписке.

Желательно, чтобы у исполнителя была ася, и он не пропадал в процессе, потому как проект нужно закончить до завтрашнего вечера.