Работа для специалиста по Joomla

$50
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок229 просмотров
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Для того, чтобы закончить один проект нужен специалист по CMS Joomla.

Нужно добавить к самописному компоненту некоторые функции. Ничего сложного там нет, сроки — до завтрашнего вечера. Подробности при переписке.

Желательно, чтобы у исполнителя была ася, и он не пропадал в процессе, потому как проект нужно закончить до завтрашнего вечера.

Joomla
15 лет назад
podust
Андрей 
38 летТуркменистан
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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