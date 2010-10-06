CMS "под ключ" + модуль интернет-магазина

Нужна самописная простая CMS:

- модульная система аля Joomla

- шаблоны

- модуль новостей (разделы, подразделы)

- модуль вывода новостей в блоках (по конкретной/ным категориям, с обрезанием количества символов)

- модуль комментариев

- ЧПУ

- ручное редактирование title, keywords, discription для всего

- на БД MySQL

- export\import из Excel или xml

- админка

- ЧИСТЫЙ КОД

И модуль к этой CMS - интернет магазина (каталога товаров):

- регистрация (с проверкой e-mail, ввод капчи, восстановление пароля, рассылка, отключение регистрации, редактирование полей для заполнения, создание новых полей для заполнения)

- группы пользователей (посетитель, клиент, сотрудник, менеджер, администратор)

- накопительная дисконтная система для клиентов

- автоперевод из посетителей в клиенты при подтвержденной менеджером покупке

- меню каталога: по категориям товаров, по подкатегориям товаров (вкл/выкл отражения полного списка на главной через админку), по брендам, по др меткам (заданным для товаров)

- товар дня, товар недели

- витрина - полная настройка отображения товаров на главной - в категориях (подкатегориях)

- выгрузка в Yandex Market

- опрос

- сравнение товаров (создаются критерии сравнения в админке для категорий (подкатегорий), при создании товаров выводятся критерии для заполнения)

- интегрированные новости и статьи (при просмотре категории - вывод статей и новостей, привязанных к данной категории, при просмотре товара - статей и новостей, привязанных к производителю, к данному товару - все настраивается)

- при просмотре товара - вывод товаров данного производителя, товаров данной ценовой категории, товаров данной подкатегории, рекомендованных товаров - все задается при создании товара путем выбора из выпадающего меню

- рейтинг товаров - устанавливается в админке + рейтинг, который поставили покупатели, клиенты для этого товара

- возможность создание комплектов из имеющихся товаров и задание спец цены для комплекта

- при просмотре товара. входящего в комплект - отображается блок - Состав комплекта и спец цена

- ключевые слова - задаются ключевые слова и урл для них - если есть в статьях, новостях - то становится автоматически ссылкой

- отдельная страница с ценами для каждой модели - импорт-экспорт из Excel

- импорт-экспорт товаров из Excel

- автоматическое формирование прайс-листа html

- карта сайта обычная и xml

- модуль FAQ - возможность задавать вопрос online - после регистрации - получить ответ на этот вопрос - древовидная структура - отвечать может только определенная группа пользователей

Жду уточняющих вопросов.

Точнее этого ТЗ нет - есть видиние.

Рассмотрю уже имеющиеся самописные CMS с возможностью реализациии 2 части проекта

Сроки 2-3 недели - уточняется Вами

Цену предлагайте Вы!

Способ оплаты: предоплата 50% при достаточных гарантиях - персональный аттестат ВебМани, например

Штрафные санкции - после согласования сроков - каждый день просрочки равен стоимость проекта делить на количество потребовавшихся дней