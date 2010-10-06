CMS "под ключ" + модуль интернет-магазина

Есть сайт на MODx с обычным статическим, горизонтально расположенным, меню. Необходимо сделать так, чтобы меню стало выпадающим(некоторые пункты). Подчеркиваю, что сайт на MODx, тоесть задание для тех, кто знает как это осуществить именно в данной CMS! срочно)) оплата wmr.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна самописная простая CMS:
- модульная система аля Joomla
- шаблоны
- модуль новостей (разделы, подразделы)
- модуль вывода новостей в блоках (по конкретной/ным категориям, с обрезанием количества символов)
- модуль комментариев
- ЧПУ
- ручное редактирование title, keywords, discription для всего
- на БД MySQL
- export\import из Excel или xml
- админка
- ЧИСТЫЙ КОД
И модуль к этой CMS - интернет магазина (каталога товаров):
- регистрация (с проверкой e-mail, ввод капчи, восстановление пароля, рассылка, отключение регистрации, редактирование полей для заполнения, создание новых полей для заполнения)
- группы пользователей (посетитель, клиент, сотрудник, менеджер, администратор)
- накопительная дисконтная система для клиентов
- автоперевод из посетителей в клиенты при подтвержденной менеджером покупке
- меню каталога: по категориям товаров, по подкатегориям товаров (вкл/выкл отражения полного списка на главной через админку), по брендам, по др меткам (заданным для товаров)
- товар дня, товар недели
- витрина - полная настройка отображения товаров на главной - в категориях (подкатегориях)
- выгрузка в Yandex Market
- опрос
- сравнение товаров (создаются критерии сравнения в админке для категорий (подкатегорий), при создании товаров выводятся критерии для заполнения)
- интегрированные новости и статьи (при просмотре категории - вывод статей и новостей, привязанных к данной категории, при просмотре товара - статей и новостей, привязанных к производителю, к данному товару - все настраивается)
- при просмотре товара - вывод товаров данного производителя, товаров данной ценовой категории, товаров данной подкатегории, рекомендованных товаров - все задается при создании товара путем выбора из выпадающего меню
- рейтинг товаров - устанавливается в админке + рейтинг, который поставили покупатели, клиенты для этого товара
- возможность создание комплектов из имеющихся товаров и задание спец цены для комплекта
- при просмотре товара. входящего в комплект - отображается блок - Состав комплекта и спец цена
- ключевые слова - задаются ключевые слова и урл для них - если есть в статьях, новостях - то становится автоматически ссылкой
- отдельная страница с ценами для каждой модели - импорт-экспорт из Excel
- импорт-экспорт товаров из Excel
- автоматическое формирование прайс-листа html
- карта сайта обычная и xml
- модуль FAQ - возможность задавать вопрос online - после регистрации - получить ответ на этот вопрос - древовидная структура - отвечать может только определенная группа пользователей
Жду уточняющих вопросов.
Точнее этого ТЗ нет - есть видиние.
Рассмотрю уже имеющиеся самописные CMS с возможностью реализациии 2 части проекта
Сроки 2-3 недели - уточняется Вами
Цену предлагайте Вы!
Способ оплаты: предоплата 50% при достаточных гарантиях - персональный аттестат ВебМани, например
Штрафные санкции - после согласования сроков - каждый день просрочки равен стоимость проекта делить на количество потребовавшихся дней
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