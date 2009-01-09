Прикрутить верстку к CMS

Есть простенький сайт http://www.infosuvenir.ru/. Необходимо чтобы он работал на WP. В дизайн можно вносить изменения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 2 шаблона - необходимо прикрутить их к CMS.
Ваши собсвенные разработки CMS тоже вариант. Условия обсуждаются индивидуально.
Шаблоны - каталог товаров с описанием и отзывами. Необходимо добавлять фото, описание и отзывы + еще небольшой функционал. Главное удобство добавления, удаления, перемещения товаров. Повторюсь, у кого есть собственные разработки для подобного плана задач - это хорошо. Макет покажу.
В личку - ссылку на вашу лучшую, готовую работу по теме. Примерную стоимость.
Требования к исполнителю:
1. Возраст от 21
2. Отзывы от 5+
3. Портфолио
4. CMS специалист и/или веб программист
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