Прикрутить верстку к CMS

Есть 2 шаблона - необходимо прикрутить их к CMS.

Ваши собсвенные разработки CMS тоже вариант. Условия обсуждаются индивидуально.

Шаблоны - каталог товаров с описанием и отзывами. Необходимо добавлять фото, описание и отзывы + еще небольшой функционал. Главное удобство добавления, удаления, перемещения товаров. Повторюсь, у кого есть собственные разработки для подобного плана задач - это хорошо. Макет покажу.

В личку - ссылку на вашу лучшую, готовую работу по теме. Примерную стоимость.

Требования к исполнителю:

1. Возраст от 21

2. Отзывы от 5+

3. Портфолио

4. CMS специалист и/или веб программист