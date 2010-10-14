Занимаюсь разработкой сайтов, web-программированием.
Опыт работы в этой сфере более 5 лет.
Работал в студии "Золотой партнер 1С Битрикс" более года.
Умею работать с cms - Bitrix (все редакции), Simpla, есть своя cms, но уже устаревшая по современным меркам.
Предоставляю услуги
- создание сайтов на основе 1C Bitrix / Simpla
- насадка верстки на указанные cms
- написание любых компонентов для Bitrix, возможно так же написание полноценных модулей
- внесение изменений в существующие сайты, устранение ошибок, доработка функционала
- написание различных пауков парсеров для вытягивания информации с других сайтов
- скрипты для автоматизации обработки какой-либо информации
- прикручивание систем оплаты (Webmoney, Robokassa, Qiwi и так далее)
- выполнение различных задач которые могут быть реализованны средствами PHP
Есть хороший опыт написания разнотипных web-приложений (для раскрутки сайтов, веб пауки).
Версткой/правкой верстки не занимаюсь, за них берусь только когда выполняю какую-либо работу под ключ.
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