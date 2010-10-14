Web-программирование, создание любых сайтов на основе Bitrix

Занимаюсь разработкой сайтов, web-программированием.

Опыт работы в этой сфере более 5 лет.

Работал в студии "Золотой партнер 1С Битрикс" более года.

Умею работать с cms - Bitrix (все редакции), Simpla, есть своя cms, но уже устаревшая по современным меркам.

Предоставляю услуги

- создание сайтов на основе 1C Bitrix / Simpla

- насадка верстки на указанные cms

- написание любых компонентов для Bitrix, возможно так же написание полноценных модулей

- внесение изменений в существующие сайты, устранение ошибок, доработка функционала

- написание различных пауков парсеров для вытягивания информации с других сайтов

- скрипты для автоматизации обработки какой-либо информации

- прикручивание систем оплаты (Webmoney, Robokassa, Qiwi и так далее)

- выполнение различных задач которые могут быть реализованны средствами PHP

Есть хороший опыт написания разнотипных web-приложений (для раскрутки сайтов, веб пауки).

Версткой/правкой верстки не занимаюсь, за них берусь только когда выполняю какую-либо работу под ключ.