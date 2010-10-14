Blair

Денис Тимофеев Blair

 
38 летРоссия/Уфа
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Web-программирование, создание любых сайтов на основе Bitrix

Занимаюсь разработкой сайтов, web-программированием.

Опыт работы в этой сфере более 5 лет.

Работал в студии "Золотой партнер 1С Битрикс" более года.

Умею работать с cms - Bitrix (все редакции), Simpla, есть своя cms, но уже устаревшая по современным меркам.

Предоставляю услуги

- создание сайтов на основе 1C Bitrix / Simpla

- насадка верстки на указанные cms

- написание любых компонентов для Bitrix, возможно так же написание полноценных модулей

- внесение изменений в существующие сайты, устранение ошибок, доработка функционала

- написание различных пауков парсеров для вытягивания информации с других сайтов

- скрипты для автоматизации обработки какой-либо информации

- прикручивание систем оплаты (Webmoney, Robokassa, Qiwi и так далее)

- выполнение различных задач которые могут быть реализованны средствами PHP

Есть хороший опыт написания разнотипных web-приложений (для раскрутки сайтов, веб пауки).

Версткой/правкой верстки не занимаюсь, за них берусь только когда выполняю какую-либо работу под ключ.

PHP
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Отзывы заказчиков
quimby
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Разобраться с мета-тегами в Битриксе
Отличный специалист. Все четко, быстро и строго в соответствии с заданием. Приятно сталкиваться с профессионалами на фрилансе. Надеюсь, что еще поработаем.
Отличный заказчик. Хорошо расписанное задание не требующее уточнений, сразу предоставляет все нужные доступы, сразу оплата после выполнения. Приятно работать с такими людьми.
Ответный отзыв
NevoD
Гость 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$200
10 баллов
13 лет назад
1С-Битрикс - разработать фильтр каталога
Отличный специалист, профессионал в своём деле. Принимает активное участие в решении поставленной задачи, старается предложить наилучший вариант реализации. Результат качественный, в установленные сроки и оговоренные бюджеты. Рекомендую к сотрудничеству.
Хороший заказчик, хорошая оплата работы. Приятен в общении, внимательно относится к замечаниям по проекту.
Ответный отзыв
praktisch-media
Алкесандр 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$35
10 баллов
13 лет назад
1С-Битрикс: создание компонента фильтра
Денис с задачей справился отлично. Что понравилось: не просто молча исполняет, а предлагает оптимальный вариант решения задачи; готов обучаться, если задача сложная; к работе подходит ответственно. Продолжаем работать и дальше над другими проектами. Рекомендуем. Хороший специалист.
Хороший заказчик. Хорошо излагает задачу, в случае каких-либо вопросов не ленится самостоятельно искать ответ. С оплатой все отлично, в требуемой задаче хорошо разбирается.
Ответный отзыв
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$150
10 баллов
13 лет назад
Приватный для Blair
Как всегда качественное выполнение работы. В срок, понятные комментарии к коду.
Как всегда качественное ТЗ, оплата в срок. Приятно сотрудничать с такими заказчиками.
Ответный отзыв
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Приватный для Blair
С Денисом работаю уже не первый раз, как всегда качественное выполнение работы и хорошо документированный код. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень хороший заказчик. Всегда грамотное и четкое постановление задачи, все очень детально расписывает. Хорошая оплата труда. Рекомендую к сотрудничеству.
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