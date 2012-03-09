Снять верстку с сайта и насадить на битрикс

$100
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки194 просмотра
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Необходимо снять верстку с одного сайта и сделать шаблоны под битрикс.

Вся информация в приложении.

Сам являюсь программистом и при каких-либо трудностях могу проконсультировать/помочь по битриксу. У самого просто не хватает времени на все текущие заказы.

12 лет назад
Blair
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
gadiy
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$100
2 дня