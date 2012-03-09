Автоматическое склеивание фото в видео ffmpeg

Нужно склеивать набор фотографий в видео,

пример здесь http://www.youtube.com/watch?v=MtJQxmLdlQU

нужно использовать ffmpeg (другие варианты?) и PHP.

Нужен такой некий класс, в который я буду передавать набор изображений, время показа каждого из них, файл с аудио для бекграунда и набор звуков, которые должны быть воспроизведены в определенный момент.

Конкретнее уже буду разговаривать с выбранным исполнителем.

Указывайте ваши сроки и цены.